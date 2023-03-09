МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Экономическая активность в США с начала года несколько усилилась, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. В США считают, что инвесторы "ищут спасения" в стране от трудностей Европы

"Общая экономическая активность немного выросла в начале 2023 года. Шесть округов сообщили о незначительных или нулевых изменениях в экономической активности с выхода последнего отчета, в то время как в шести округах экономическая активность росла умеренными темпами",- сообщается в докладе.

Также несколько округов, из которых состоит ФРС, отметили, что высокая инфляция и относительно высокие банковские ставки продолжают сокращать доходы и покупательную способность потребителей.

Занятость продолжала подниматься умеренными темпами в большинстве округов, сообщает ФРС, при этом инфляционное давление оставалось, хотя во многих округах темп роста цен стабилизировался.

В комментариях также говорится об ослаблениях перебоев в цепочках поставок, а промышленная активность стабилизировалась после периода снижения, при этом рынок жилой недвижимости остался под давлением. Активность в энергетической сфере была стабильна или несколько снизилась, также отмечается в докладе.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.