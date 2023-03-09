МИНСК, 9 мар — ПРАЙМ. Цель Белоруссии — вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) до саммита в 2023 году, который пройдет в Дели, заявил президент страны Александр Лукашенко. Польша наложит санкции на сотни граждан Белоруссии

"Мы поставили перед собой амбициозную цель — пройти путь по вступлению в члены Организации до саммита в Дели. Это будет хороший опыт для других", — процитировал его слова телеграм-канал "Пул первого", близкий к президентской пресс-службе.

В четверг глава белорусского государства проводит встречу с генсеком ШОС Чжан Мином.