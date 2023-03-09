МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В этом году французская экономика вырастет "немного" больше, чем на 0,3%, сказал в четверг управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало, подтвердив ранее сделанное им заявление.

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"Мы немного повысим наш прогноз роста ВВП", — сказал он.

Ранее в этом году Вильруа сигнализировал, что центральный банк может повысить прогноз роста французской экономики на 2023 год. Декабрьский прогноз предполагает рост на 0,3%.

Согласно опубликованной в среду оценке центрального банка, в 1-м квартале этого года ВВП Франции вырастет на 0,1%.