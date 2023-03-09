Греф предрек "нулевые" темпы роста ВВП России в 2023 году
Глава Сбербанка Греф заявил, что темпы роста ВВР России будут около нуля в 2023 году
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Темпы роста экономики России в этом году будут около нуля, а инфляция будет в диапазоне 5-6%, такой прогноз дал глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции.
"Темпы роста ВВП, по нашим ожиданиям, в этом году будут около нуля. Инфляция, по нашим оценкам, будет в диапазоне 5–6% за счет роста заработных плат на фоне низкой безработицы и восстановления спроса, а также ослабления национальной валюты", — заявил он.
В результате Банк России, вероятнее, откажется от снижения ключевой ставки в текущем году, добавил он.