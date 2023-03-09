ЕРЕВАН, 9 мар — ПРАЙМ. Кабмин Армении на заседании в четверг одобрил ратификацию соглашения о создании Евразийской перестраховочной компании (ЕПК), передает корреспондент РИА Новости. Санкции не повлияли на трудовую миграцию в ЕАЭС, заявили в ЕЭК

"Одобрить ратификацию подписанного 20 октября 2022 года в Ереване соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании. Направить документ в Конституционный суд для установления соответствия его положений конституции Армении и, в случае положительного заключения, передать его в Национальное собрание (парламент — ред.) на ратификацию", — говорится в постановлении, проект которого представил замминистра экономики Нарек Терьян.

Ранее министр экономики страны Ваган Керобян сообщил, что Армения собирается вложить в Евразийскую перестраховочную компанию около 430 миллионов рублей. По его словам, доля Армении в этой структуре составит 3%.

ЕПК планируется образовать в статусе международной финансовой организации, капитал которой будет сформирован за счет имущественных взносов государств-членов, а также международных финансовых институтов. Уставный капитал ЕПК может составить 200 миллионов долларов, потенциальная емкость – до 2 миллиардов долларов. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ЕПК окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев заявлял, что создание наднациональной перестраховочной организации позволит существенно нарастить возможности для взаимной торговли, а также внешней торговли кооперационной продукцией за счет увеличения страховой емкости и лучшего управления рисками на всем пространстве ЕАЭС.

Согласно экспертной оценке, появление дополнительной страховой емкости в размере 2 миллиардов долларов потенциально может привести к увеличению объема взаимной торговли внутри ЕАЭС на сумму более 6 миллиардов долларов.