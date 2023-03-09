МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Наблюдается определенное продвижение в выполнении "зерновой сделки", при этом по-прежнему остается много вопросов, особенно к ее второй части, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Турция и ООН работают над продлением "зерновой сделки", сообщил источник

"Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда все-таки идет большая часть зерна, и, конечно, вопросы второй части этих договоренностей хорошо известны всем. Там есть определенное движение, но по-прежнему Россия намерена ставить этот вопрос", — сказал он журналистам в ответ на просьбу дать оценку текущей ситуации по "зерновой сделке" и ее перспективы.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш в Киеве провел встречу с Владимиром Зеленским, среди прочих вопросов они обсудили "зерновую сделку".

Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует телефонного разговора с Гутеррешем в рамках обсуждения продления зерновой сделки.

"Пока таких планов нет", — сказал Песков в ответ на вопрос, планируются ли у главы государства телефонные контакты с Гутеррешем в рамках переговоров по продлению зерновой сделки.

Срок действия " зерновой сделки" истечет 18 марта. Ранее в МИД России говорили, что Запад "хоронит" гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение российской части "пакета". Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что "пора прекратить разыгрывать продовольственную карту", так как львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.