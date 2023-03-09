МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Финансовые потоки из России в страны Азии и Ближнего Востока за последний год выросли в пять раз на фоне их сокращения в страны Европы и Запада, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Еврокомиссар предложила "не питать иллюзий" по поводу энергетики

"Что касается изменений финансовых потоков на международной площадке, то действительно сократились денежные потоки в страны Запада и европейского континента, но появились новые регионы у нас — примерно в пять раз увеличились потоки: это арабские страны, центрально-азиатские и Юго-Восточная Азия. Поэтому мы сейчас отрабатываем с ними, налаживаем, чтобы было комфортно нашему бизнесу и нам работать в этом направлении", — рассказал глава Росфинмониторинга.

Он также добавил, что изменения в финансовых потоках произошли и внутри России. "Часть клиентов и финансовых потоков средств ушли из банков, которые попали под санкции, перешли в банки с иностранным участием и банки региональные, те, которые не под санкциями, те, которые комфортны на сегодняшний день бизнесу. Примерно раз в пять увеличилось количество потоков", — пояснил Чиханчин.

"Если оценивать в целом наш финансовый сектор, то на сегодняшний день порядка 320 банков работают в России, из них где-то порядка 115 банков – те, которые работают с бюджетными средствами. Объем, который мы мониторим на сегодняшний день, – порядка 20 триллионов рублей. Примерно 80% бюджетных средств сосредоточены в 15 крупнейших наших банках", — добавил глава Росфинмониторинга.