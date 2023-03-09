Мишустин: поток перевозок по Северному морскому пути стабильно растет
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Поток перевозок по Северному морскому пути стабильно растет, он обеспечивает потребности миллионов граждан России, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента продолжается комплексное развитие портовой инфраструктуры Северного морского пути. Это крупный международный транспортный коридор, который полностью проходит в российском территориальном море и, соответственно, в исключительной экономической зоне. Поток перевозок по нему стабильно растет и обеспечивает потребности миллионов граждан, которые живут и в Арктическом море, и на Дальнем Востоке, а также обеспечивает надежную логистику для сырья, для промышленной продукции", — сказал Мишустин на заседании правительства.
ТЕРМИНАЛ НА ЧУКОТКЕ
Кабмин России направит 27,5 миллиарда рублей в следующие четыре года на строительство нового морского терминала в Певеке на Чукотке, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Направим свыше 27,5 миллиарда рублей в ближайшие четыре года на строительство нового морского терминала в Певеке на Чукотке", — сказал он.
Мишустин уточнил, что там сделают грузовые причалы, акваторию, проходной канал, дамбу и навигационное оборудование. Вся эта инфраструктура, по словам премьера, позволит "обеспечить установку дополнительных плавучих атомных энергоблоков" и начать отгружать на терминале до двух миллионов тонн добываемых металлов.
https://1prime.ru/state_regulation/20230309/840019231.html