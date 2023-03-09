МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Поток перевозок по Северному морскому пути стабильно растет, он обеспечивает потребности миллионов граждан России, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. В России могут увеличить число месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ

"По поручению президента продолжается комплексное развитие портовой инфраструктуры Северного морского пути. Это крупный международный транспортный коридор, который полностью проходит в российском территориальном море и, соответственно, в исключительной экономической зоне. Поток перевозок по нему стабильно растет и обеспечивает потребности миллионов граждан, которые живут и в Арктическом море, и на Дальнем Востоке, а также обеспечивает надежную логистику для сырья, для промышленной продукции", — сказал Мишустин на заседании правительства.

ТЕРМИНАЛ НА ЧУКОТКЕ

Кабмин России направит 27,5 миллиарда рублей в следующие четыре года на строительство нового морского терминала в Певеке на Чукотке, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Направим свыше 27,5 миллиарда рублей в ближайшие четыре года на строительство нового морского терминала в Певеке на Чукотке", — сказал он.

Мишустин уточнил, что там сделают грузовые причалы, акваторию, проходной канал, дамбу и навигационное оборудование. Вся эта инфраструктура, по словам премьера, позволит "обеспечить установку дополнительных плавучих атомных энергоблоков" и начать отгружать на терминале до двух миллионов тонн добываемых металлов.