МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Число сокращений в американских компаниях в период с января по февраль включительно было максимальным с 2009 года, составив более 180 000, при этом более трети увольнений пришлось на технологический сектор. Об этом свидетельствуют данные компании Challenger, Gray & Christmas Inc, опубликованные в четверг. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 211 тысяч

Только в феврале в США было уволено 77 770 человек, что в пять раз превышает показатель 15 245, зафиксированный год назад.

"Сейчас подавляющее большинство сокращений рабочих мест приходится на технологический сектор. Сфера розничной торговли и финансовый сектор также сейчас сокращают рабочие места, так как потребительские расходы замедляются в соответствии с экономическими условиями", — сказал Эндрю Челленджер, старший вице-президент компании.

Технологические компании от Microsoft Corp и Alphabet Inc (дочерней компании Google) до PayPal Holdings сократили тысячи рабочих мест в этом году в попытке сократить расходы и поддержать маржу прибыли ввиду неопределенных перспектив экономики. Британцы узнали, зачем Запад скрывает вину США в подрыве "Северных потоков"

"Сокращения, о которых сообщают многие из этих компаний, является хорошей новостью для инвесторов", — отметил Джеймс Терни, главный инвестиционный аналитик Alliance Bernstein.

Акции Alphabet, Microsoft, Amazon.com Inc и Meta Platforms Inc* показали рост от 6% до 54% с начала года после падения на 29%-64% в 2022 году.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду повторил свое заявление о том, центробанк может начать повышать процентные ставки более быстрыми темпами и что они могут оставаться повышенными в течение более длительного периода времени. Это может побудить компании продолжить сокращения рабочих мест.

Американские компании в феврале заявили о планах нанять 28 830 работников, что на 87% меньше, чем 215 217 год назад.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская