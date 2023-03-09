МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Аналитики улучшили ожидания по спаду ВВП России в 2023 году до 1,1% с 1,5%, при этом в 2024-2025 годах прогнозируют рост экономики на 1,5% в год, следует из опроса ЦБ. Доля "токсичных" валют во внешних расчетах России упала ниже 50 процентов

По мнению экспертов, российский экспорт товаров и услуг в 2023 году составит 501 миллиард долларов против предыдущей оценки в 493 миллиарда, в 2024 году — 514 миллиардов против 500 миллиардов, а в 2025 году — 523 миллиарда против 502 миллиардов. В то же время ожидания экономистов по импорту в Россию в 2023 году сохранены на уровне 360 миллиардов долларов, а на следующие два года повышены до 376 и 400 миллиардов долларов соответственно.

Также ЦБ впервые привел ожидания экспертов по балансу консолидированного бюджета: по их мнению, его дефицит составит 3% ВВП в 2023 году, 2% ВВП в 2024 году и 1% ВВП в 2025 году. Среднегодовая цена нефти марки Urals в текущем году прогнозируется на уровне 59 долларов за баррель, а в следующие два — 60 долларов за баррель. Ожидания по среднегодовому курсу доллара к рублю были повышены до 73,6 рубля в 2023 году, до 75,3 рубля в 2024 году и 77,9 рубля в 2025 году.

Уровень безработицы аналитики прогнозируют по итогам текущего года на уровне 4,1% против февральской оценки в 4,3%, в 2024 и 2025 годах показатель ожидается на уровне 4%. Также эксперты повысили прогнозы по темпам роста номинальной зарплаты в 2023 году — теперь ждут ее роста на 7,6% против предыдущих ожиданий в 7%. При этом на следующие два года оценки немного уменьшены: в 2024 году — до 6,5% с 6,8%, а в 2025 году — до 5,9% с 6%.

Ожидания по инфляции аналитики сохранили на февральском уровне: в конце 2023 года она составит 6%, в 2024 году — 4,1%, а в 2025 году — 4%. Ожидания по среднегодовой ключевой ставке на 2023 и 2024 годы также были сохранены — 7,5% и 6,8%, соответственно, в 2025 году — немного повышены, до 6,1%.