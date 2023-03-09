МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Европа столкнулась с трансформацией экономических зон, появляется новый центр из Польши и Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Раскрыто, почему Польша требует от России компенсацию за недопоставку сырья

Глава венгерского правительства отметил, что в Центральной части Европы формируется новый центр, чей экономический потенциал приблизится к Германии, — Польша и все, что останется от Украины, в составе примерно 60-79 миллионов человек.

Орбан напомнил, что британский министр финансов указывал на возможность Варшавы обогнать Лондон через десять лет.

"Это для нашего уха абсурд, а если посмотреть в действительности на цифры, то можно это увидеть", — подчеркнул он.

Кроме того, добавил премьер Венгрии, поле безопасности в Европе также смещается в сторону Польши.

"Неясно" был ли украинский конфликт развязан именно с целью переустройства влияния в Европе или уже со временем выяснилось, что конфликт — "подходящее для этого средство", — заключил Орбан.