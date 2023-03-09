МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов за февраль 2023 года, по предварительным данным, исполнены на 414,1 миллиарда рублей, или на 14% от годового плана, говорится в сообщении Минфина РФ в телеграм-канале. АФК "Система" приобрела девять отелей Radisson в России

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов – по состоянию на 1 марта 2023 года – составило 414,1 миллиарда рублей или 14,0% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

На 1 марта лидером по расходованию средств оказался национальный проект "Культура" — он исполнен на 44,5%.

Исполнение расходов по национальному проекту "Наука и университеты" составило 35,7%, по проекту "Демография" — 21,1%, "Производительность труда" — 15,8%, "Цифровая экономика Российской Федерации" – 15,3%, по проекту "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" — 15,1%.

За ними следуют нацпроекты "Экология" (14,3%), "Образование" (8,8%), "Жилье и городская среда" (5,8%), "Безопасные качественные дороги" (5,7%) и "Международная кооперация и экспорт" (5,7%).

Расходы по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составили 4,9% от годовых назначений, а по нацпроекту "Здравоохранение" – 4,3%.

Единственным национальным проектом, расходы по которому вновь, как и за январь, составили 0% от годовых назначений, стал "Туризм и индустрия гостеприимства". Такой уровень кассового исполнения обусловлен необходимостью подготовки, межведомственного согласования и издания необходимых актов правительства РФ в связи передачей Минэкономразвития России функций от Ростуризма в связи с его упразднением в соответствии с указом президента России.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".