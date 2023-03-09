БЕРЛИН, 9 мар — ПРАЙМ. Страны, участвующие в совместном механизме для расчетов с Ираном (INSTEX), приняли решение прекратить его действие, сообщается в заявлении министерства иностранных дел Германии. В США прогнозируют рост ВВП и замедление инфляции в 2024 году

"Десять участников INSTEX — Бельгия, Германия, Финляндия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Дания и Великобритания — приняли решение о роспуске INSTEX", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В качестве причин называется то, что Иран "систематически противодействовал" тому, чтобы INSTEX выполнял свои гуманитарные цели, и лишь единожды согласовал вывоз из ЕС медицинских товаров.

"Перед лицом настойчивого отказа Ирана сотрудничать с компанией участники INSTEX пришли к выводу, что для продолжения работы INSTEX больше нет никаких оснований", — говорится в нем.

Как указано в заявлении, решение о роспуске было принято на внеочередном общем собрании 9 марта.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

Страны ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX).