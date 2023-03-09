МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приватизации жилых помещений, конфискованных у коррупционеров, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, реализация жилых помещений, поступивших в государственный жилищный фонд в результате совершения коррупционного правонарушения или в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы, будет осуществляться в соответствии с законодательством о приватизации.

Это касается жилых помещений, рыночная стоимость которых на вторичном рынке превышает в два и более раза денежную сумму, определенную исходя из размера общей площади такого помещения, умноженной на показатель средней цены одного квадратного метра жилого помещения по соответствующему субъекту РФ. Этот показатель рассчитывается Росстатом и утверждается Минстроем России ежеквартально. Приватизация подобных помещений будет осуществляться только на аукционе.

Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Причем его положения будут распространяться на жилые помещения, которые поступили в жилищный фонд РФ после этой даты, а также на те, что поступили в него ранее, но не были предоставлены гражданам по договорам социального найма.

Сейчас отсутствует порядок и основания для возмездной реализации жилых помещений, поступающих в государственный жилищный фонд. При этом в составе имущества госказны числится значительный объем жилых помещений, которые обращены в собственность РФ. Причем зачастую такие помещения представляют собой жилье большой площади и повышенной комфортности.

По информации Росимущества, в настоящее время в госказне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с совершенными правонарушениями в собственность РФ либо обращенных в ее собственность по иным основаниям, из которых 32 объекта относятся к предусмотренной законопроектом категории жилых помещений.