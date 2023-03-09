МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси обсудили вопросы поставок сельхозпродукции из РФ, реализацию проектов в сферах энергетики и промышленности, сообщает пресс-служба Кремля. В Citigroup ожидают мягкой рецессии в США в конце 2023 года

"По инициативе египетской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси… Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленности", — говорится в сообщении.

Уточняется, что все эти вопросы в ближайшие дни будут обсуждены в ходе заседания в Каире двусторонней межправительственной комиссии.

Министр снабжения и внутренней торговли страны Али аль-Мусейлехи ранее в понедельник заявил РИА Новости, что Египет намерен в 2023 году импортировать 4 миллиона тонн пшеницы для субсидируемого государством производства хлеба.

Комментируя планы Египта по импорту пшеницы, директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сообщила РИА Новости, что Россия в первой половине сезона 2022-2023 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) сохранила статус ведущего поставщика пшеницы в Египет, экспортировав 5,9 миллиона тонн, во второй половине сезона вполне способна поставить еще 4 миллиона тонн.

Также президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси изложил ему подходы РФ к пакету договоренностей по экспорту российского продовольствия и удобрений в рамках "продуктовой сделки", акцентировав необходимость их комплексного выполнения, сообщает пресс-служба Кремля.

"В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил российские подходы к пакету стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте из России продовольствия и удобрений на мировые рынки, акцентировав необходимость их комплексного выполнения", — говорится в сообщении.