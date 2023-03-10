МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Безработица в США в феврале осталась на уровне января в 3,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 205 тысяч после увеличения на 517 тысяч месяцем ранее, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. США спасли себя от "страшного" стратегического товара из России

Министерство труда США опубликует эту статистику в пятницу, 10 марта, в 16.30 мск.

В 10.00 мск федеральное статистическое бюро Германии опубликует окончательную оценку по годовой инфляции в стране за февраль. Аналитики полагают, что показатель сохранился на уровне января в 8,7%. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.

В то же время ONS опубликует данные о промышленном производстве в Великобритании. Ожидается, что в январе показатель сократился на 0,1% в месячном выражении и на 4% — в годовом.

В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 3 марта их число сократилось на восемь — до 592 агрегатов.

В 22.00 мск министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в феврале дефицит бюджета увеличился до 256 миллиардов долларов с 39 миллиардов в январе.