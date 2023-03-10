Аналитики ждут сохранения показателя безработицы в США на уровне января
DailyFX: аналитики ждут сохранения безработицы в США в феврале на уровне 3,4 процента
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Безработица в США в феврале осталась на уровне января в 3,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 205 тысяч после увеличения на 517 тысяч месяцем ранее, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Министерство труда США опубликует эту статистику в пятницу, 10 марта, в 16.30 мск.
В 10.00 мск федеральное статистическое бюро Германии опубликует окончательную оценку по годовой инфляции в стране за февраль. Аналитики полагают, что показатель сохранился на уровне января в 8,7%. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В то же время ONS опубликует данные о промышленном производстве в Великобритании. Ожидается, что в январе показатель сократился на 0,1% в месячном выражении и на 4% — в годовом.
В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 3 марта их число сократилось на восемь — до 592 агрегатов.
В 22.00 мск министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в феврале дефицит бюджета увеличился до 256 миллиардов долларов с 39 миллиардов в январе.