События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 марта
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (январь)
|-1,3%
|-0,3% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (январь)
|-2,1%
|2,7% (факт)
|5:30
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1% (факт)
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|8:00
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м) (январь)
|-0,5%
|0,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|0,3%
|-0,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (январь)
|-0,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м (январь)
|-0,3%
|-0,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (январь)
|-19,27 млрд ф.ст.
|-17,75 млрд ф.ст.
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (январь)
|-7,48 млрд ф.ст.
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|8,7%
|8,7%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,8%
|0,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|14:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|16:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|-0,1%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (февраль)
|0,3%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (февраль)
|4,4%
|4,7%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (февраль)
|517 тыс
|205 тыс
|16:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (февраль)
|62,4%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (февраль)
|443 тыс
|210 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень безработицы (февраль)
|3,4%
|3,4%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (февраль)
|150 тыс
|10 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (февраль)
|5%
|5,1%
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|592
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|749
|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета
|-39 млрд долл
|-256 млрд долл
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-14,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|224,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|128,8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-14,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-217,5 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-28,1 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-29,1 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-6,4 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|165 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 2022 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Московская биржа — Наблюдательный совет (рекоменд. по див-дам за 2022, отчет правления ПАО об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии группы в 2022)
|0 — див-д 2021
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2022
|RUB
|Белуга Групп — финансовая отчетность по МСФО за 2022
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,8%
|0,6% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|11,8%
|11,2% (прогноз)
https://1prime.ru/state_regulation/20230310/840024411.html