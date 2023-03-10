МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ключевая процентная ставка ЕЦБ достигнет пика намного выше, чем ожидалось всего месяц назад. К такому выводу пришли экономисты, опрошенные Reuters. По их мнению, устойчиво высокая инфляция заставит власти действовать более агрессивно. ЦБ Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

Подав на предыдущем заседании сигнал о том, что на следующей неделе ставка будет повышена на 50 базисных пунктов, президент ЕЦБ Кристин Лагард в воскресенье подтвердила, что такое повышение "очень, очень вероятно".

Все 60 экономистов, опрошенных Reuters 7-9 марта, полагают, что ставка по депозитам в четверг вырастет на 50 базисных пунктов и составит 3,00%.

Срединные прогнозы в опросе показывают, что центральный банк повысит ставку на 25 базисных пунктов в мае, июне и июле. Таким образом, она достигнет максимума на 3,75%, тогда как в феврале речь шла о 3,25%.

"Повышение ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе выглядит делом решенным. Более горячие дебаты в ЕЦБ будут сосредоточены на траектории денежно-кредитной политики после мартовского заседания", — говорит Карстен Бржески, аналитик ING.

Рынки учитывают в котировках повышение ставки до 4,00%.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил во вторник о том, что в ответ на недавние сильные данные центральный банк, вероятно, должен будет повысить ставку сильнее прогнозов, причем в процессе он готов двигаться более крупными шагами. Экономист предупредил о грядущей нехватке долларов в мире

Однако, как и у руководителей ЕЦБ, которые спорят о том, какова должна быть максимальная ставка в еврозоне, мнения экономистов разделились.

Согласно срединному прогнозу, ставка по депозитам достигнет пика на 3,75%. Но это мнение разделяют только 19 из 60 опрошенных экономистов. Двенадцать респондентов считают, что ставка будет выше, но 29 говорят, что она будет ниже этого уровня. Самый высокий прогноз составляет 4,25%.

Более 90% респондентов, ответивших на дополнительный вопрос, то есть 35 из 38, указали на риск того, что конечная ставка будет выше, чем они ожидают.

Согласно прогнозам, инфляция в еврозоне, которая в феврале превысила ожидания и составила 8,5%, более чем в четыре раза превысив целевой уровень ЕЦБ в 2%, будет снижаться, но останется выше целевого уровня как минимум до 2025 года.

Согласно опросу, в текущем году средний уровень инфляции составит 5,8%, а в следующем — 2,5%.

"Реальная экономика в начале года оказалась сильнее, чем ожидалось, что указывает на более низкую долю незадействованных мощностей, чем ожидалось, тогда как базовая инфляция оказалась намного выше", — говорит Лука Меццомо, аналитик Intesa Sanpaolo. Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в четвертом квартале

Некоторые экономические данные оказались лучше прогнозов, особенно в течение зимнего периода, но восстановление остается слабым, и некоторые индикаторы, вышедшие в понедельник, указали на то, что, даже если рецессии удастся избежать, экономического подъема в обозримом будущем не предвидится.

Опрос показал, что в настоящее время вероятность рецессии в предстоящем году оценивается лишь в 34% против 50% в ходе январского опроса.

Однако рост в еврозоне будет далеко не блестящим, при этом в текущем квартале намечен спад ВВП на 0,1%, а затем последует рост всего на 0,1% в следующем квартале. В течение следующих двух кварталов рост достигнет 0,2%. Этот прогноз остался почти без изменений по сравнению с февралем.

В этом году в целом ВВП, как ожидается, вырастет на 0,5%, а в 2024 году рост ускорится до 1,2%.