МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ключевая процентная ставка ЕЦБ достигнет пика намного выше, чем ожидалось всего месяц назад. К такому выводу пришли экономисты, опрошенные Reuters. По их мнению, устойчиво высокая инфляция заставит власти действовать более агрессивно.

Токио

ЦБ Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

Подав на предыдущем заседании сигнал о том, что на следующей неделе ставка будет повышена на 50 базисных пунктов, президент ЕЦБ Кристин Лагард в воскресенье подтвердила, что такое повышение "очень, очень вероятно".

Все 60 экономистов, опрошенных Reuters 7-9 марта, полагают, что ставка по депозитам в четверг вырастет на 50 базисных пунктов и составит 3,00%.

Срединные прогнозы в опросе показывают, что центральный банк повысит ставку на 25 базисных пунктов в мае, июне и июле. Таким образом, она достигнет максимума на 3,75%, тогда как в феврале речь шла о 3,25%.

"Повышение ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе выглядит делом решенным. Более горячие дебаты в ЕЦБ будут сосредоточены на траектории денежно-кредитной политики после мартовского заседания", — говорит Карстен Бржески, аналитик ING.

Рынки учитывают в котировках повышение ставки до 4,00%.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил во вторник о том, что в ответ на недавние сильные данные центральный банк, вероятно, должен будет повысить ставку сильнее прогнозов, причем в процессе он готов двигаться более крупными шагами.

Доллары

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Однако, как и у руководителей ЕЦБ, которые спорят о том, какова должна быть максимальная ставка в еврозоне, мнения экономистов разделились.

Согласно срединному прогнозу, ставка по депозитам достигнет пика на 3,75%. Но это мнение разделяют только 19 из 60 опрошенных экономистов. Двенадцать респондентов считают, что ставка будет выше, но 29 говорят, что она будет ниже этого уровня. Самый высокий прогноз составляет 4,25%.

Более 90% респондентов, ответивших на дополнительный вопрос, то есть 35 из 38, указали на риск того, что конечная ставка будет выше, чем они ожидают.

Согласно прогнозам, инфляция в еврозоне, которая в феврале превысила ожидания и составила 8,5%, более чем в четыре раза превысив целевой уровень ЕЦБ в 2%, будет снижаться, но останется выше целевого уровня как минимум до 2025 года.

Согласно опросу, в текущем году средний уровень инфляции составит 5,8%, а в следующем — 2,5%.

"Реальная экономика в начале года оказалась сильнее, чем ожидалось, что указывает на более низкую долю незадействованных мощностей, чем ожидалось, тогда как базовая инфляция оказалась намного выше", — говорит Лука Меццомо, аналитик Intesa Sanpaolo.

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Некоторые экономические данные оказались лучше прогнозов, особенно в течение зимнего периода, но восстановление остается слабым, и некоторые индикаторы, вышедшие в понедельник, указали на то, что, даже если рецессии удастся избежать, экономического подъема в обозримом будущем не предвидится.

Опрос показал, что в настоящее время вероятность рецессии в предстоящем году оценивается лишь в 34% против 50% в ходе январского опроса.

Однако рост в еврозоне будет далеко не блестящим, при этом в текущем квартале намечен спад ВВП на 0,1%, а затем последует рост всего на 0,1% в следующем квартале. В течение следующих двух кварталов рост достигнет 0,2%. Этот прогноз остался почти без изменений по сравнению с февралем.

В этом году в целом ВВП, как ожидается, вырастет на 0,5%, а в 2024 году рост ускорится до 1,2%.