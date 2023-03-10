Годовая инфляция в Германии составила 8,7 процента
Destatis: годовая инфляция в Германии осталась на уровне 8,7 процента по итогам февраля
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам февраля, согласно окончательной оценке, сохранилась на уровне 8,7%, как было и по итогам января, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель также совпал с предварительной оценкой.
За февраль потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,8%, как и показывала предварительная оценка. В январе рост цен составлял 1%.
При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись на 9,3% в годовом выражении. За февраль цены выросли на 1% по этому индексу. Показатели полностью совпали с предварительной оценкой.