МИНСК, 10 мар — ПРАЙМ. Темпы снижения ВВП Белоруссии еще высоки, надо исправлять ситуацию, заявил президент страны Александр Лукашенко. Лукашенко поручил снизить зависимость Белоруссии от западных технологий

"Главный положительный вывод в том, что с середины третьего квартала прошлого года мы потихоньку начинаем приходить в себя в экономике. Но снижение ВВП примерно на четыре процента — это много. В четвертом квартале вы остановились. Надо в этом году все восстанавливать", — поручил он в ходе заседания правительства в пятницу. Его слова привело госиздание "СБ.Беларусь сегодня".

"В целом хорошо. А сколько предприятий, сколько тысяч людей работают неважно. Поэтому спрятаться за общие средние цифры не получится", — отметил Лукашенко, касаясь стоящих перед чиновниками задач в экономической сфере.

Он также указал на недопустимость создания в начале года складских запасов. "Это вымывание оборотных средств, это омертвленные деньги на складе. Оправданий быть не может", — подчеркнул Лукашенко.

По итогам прошлого года ВВП Белоруссии сократился на 4,7%. Власти республики планировали на 2022 год рост экономики на 2,9%. В августе Лукашенко на фоне западных санкций и снижения ВВП республики отмечал, что экономика страны по итогам 2022 года может сработать не хуже, чем в предыдущем. Правительство Белоруссии заявило, что намерено выполнить эту задачу, и отмечало во втором полугодии восстановительные тенденции в экономике. В январе-июле падение ВВП Белоруссии составляло 5,2%, в январе-августе — 4,9%, в январе-сентябре — 4,7%. ВВП Белоруссии в 2021 году вырос на 2,3%.

ВВП Белоруссии в январе этого года снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В конце ноября Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП на 3,8%.