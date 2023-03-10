ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар — ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России и Белоруссии значительно увеличили количество таможенных правонарушений в 2022 году на границе с РФ, сообщает в пятницу финская таможня. Финнов призвали сообщать о подозрениях на обход санкций

"Огромный рост правонарушений в сфере регулирования является одним из самых значительных изменений, произошедших в прошлом году. В 2022 году в результате санкций против России и Беларуси количество правонарушений в сфере регулирования, по которым было проведено предварительное расследование, превысило 300. Обычно в год было лишь несколько случаев предполагаемых правонарушений в сфере регулирования", — приводится в сообщении цитата руководителя отдела правоприменения таможни Финляндии Ханну Синкконена.

В 2022 году финская таможня выявила 6 482 таможенных правонарушения, что более чем на 1 тысячу случаев больше, чем в 2021 году, говорится в сообщении. Всего таможня Финляндии предотвратила таможенные нарушения в 2022 году на сумму более 100 миллионов евро.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.