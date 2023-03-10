МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Европейский союз практически исчерпал возможности по введению антироссийских санкций, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Пушков прокомментировал массовое неприятие венграми санкций против России

Чиновник сообщил в интервью изданию Euractiv, что в вопросе новых ограничений осталось не так много вариантов.

"Мы приближаемся к последним ступеням лестницы", — добавил Боррель.

По его словам, Брюссель должен сфокусироваться на поддержке Украины.

Евросоюз с февраля 2022 года ввел в действие десять пакетов санкций против России. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать, а также утверждали, что США и ЕС не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.