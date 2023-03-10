БАКУ, 10 мар — ПРАЙМ. К 2050 году запасы воды в Азербайджане сократятся на 20%, заявил в пятницу заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов. Доходы Азербайджана от "Шахдениза" выросли более чем вдвое

"К сожалению, климатические изменения не обошли стороной и Азербайджан. Почти 70 процентов нашей воды поступает из трансграничных рек. По объему воды на душу населения наша страна занимает 90-е место, по водным ресурсам мы на 140-м месте в мире. Запасы воды в Азербайджане за последние 30 лет сократились примерно на 20 процентов. К 2050 году они, вероятно, сократятся на 20 процентов", — сказал замминистра выступая на брифинге на тему "Причины нехватки воды в стране и текущая ситуация".