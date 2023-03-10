МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Запад готовит новую стратегию по перекрытию любых каналов обхода антироссийских санкций, заявил в эфире программы "Большая игра" глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ С. Лавров

Лавров предостерег Запад от блокировки расследования по "Северным потокам"

"Сейчас вот поднялась на Западе новая истеричная волна — мол, Россия наращивает даже в этих условиях свою внешнюю торговлю, не порядок. И сейчас у них разрабатывается новая стратегия на Западе — перекрывать любые каналы обхода санкций", — сказал он.

"То есть это уже не просто мы объявили санкции против России и вас призываем сделать то же самое. Это уже запрет быть самостоятельным", — констатировал глава ведомства.