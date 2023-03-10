МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Запад готовит новую стратегию по перекрытию любых каналов обхода антироссийских санкций, заявил в эфире программы "Большая игра" глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров предостерег Запад от блокировки расследования по "Северным потокам"

"Сейчас вот поднялась на Западе новая истеричная волна — мол, Россия наращивает даже в этих условиях свою внешнюю торговлю, не порядок. И сейчас у них разрабатывается новая стратегия на Западе — перекрывать любые каналы обхода санкций", — сказал он.

"То есть это уже не просто мы объявили санкции против России и вас призываем сделать то же самое. Это уже запрет быть самостоятельным", — констатировал глава ведомства.