ВЛАДИВОСТОК, 10 мар — ПРАЙМ. Санкционное давление на Китай со стороны Запада будет только повышаться, это "практически анонсировано", заявил в интервью программе "Большая игра" глава МИД России Сергей Лавров. Лавров предостерег Запад от блокировки расследования по "Северным потокам"

"Россия действительно объявлена экзистенциальной немедленной угрозой (для Запада — ред.), которую необходимо преодолеть в самые короткие сроки. А следующей угрозой, но пока еще в формулировке долгосрочного постоянного вызова объявлен Китай. Сейчас пока РФ занимает приоритетное место в планах Запада в его риторике и действиях, но параллельно с этим уже начались санкционные войны против Китайской Республики… Я уверен, что санкционное давление на Китай будет только нарастать, это практически анонсировано", — сказал он.