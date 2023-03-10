ВЛАДИВОСТОК, 10 мар — ПРАЙМ. Санкционное давление на Китай со стороны Запада будет только повышаться, это "практически анонсировано", заявил в интервью программе "Большая игра" глава МИД России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ С. Лавров

Лавров предостерег Запад от блокировки расследования по "Северным потокам"

"Россия действительно объявлена экзистенциальной немедленной угрозой (для Запада — ред.), которую необходимо преодолеть в самые короткие сроки. А следующей угрозой, но пока еще в формулировке долгосрочного постоянного вызова объявлен Китай. Сейчас пока РФ занимает приоритетное место в планах Запада в его риторике и действиях, но параллельно с этим уже начались санкционные войны против Китайской Республики… Я уверен, что санкционное давление на Китай будет только нарастать, это практически анонсировано", — сказал он.