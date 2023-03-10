КИШИНЕВ, 10 мар — ПРАЙМ. Средние потребительские цены за последние 12 месяцев выросли на 25,9%, сообщила в пятницу пресс-служба Национального бюро статистики Молдавии. В Молдавии потребовали от властей компенсировать зимние счета ЖКХ

"Национальное бюро статистики сообщает, что средние потребительские цены в феврале 2023 года по сравнению с февралем 2022 г. (за последние 12 месяцев) увеличились на 25,9%, в том числе на продовольственные товары на 26,5%, непродовольственные товары на 16,3% и услуги, оказываемые населению, на 40%", — говорится в ежемесячном отчете о росте инфляции.

В феврале по сравнению с январем из продовольственных товаров более выраженный рост средних потребительских цен отмечен на овощи — на 11,0% (в том числе: лук — на 32,3%, огурцы — на 25,9%, помидоры — на 15,9%), фрукты — на 0,8%, молоко, молочные продукты и сахар — на 0,6%, хлеб из пшеничной муки — на 0,5%. При этом за отчетный период зафиксировано снижение цен на куриные яйца — на 11,6% и растительное масло — на 0,5%.

Ранее глава Нацбанка Октавиан Армашу сообщил, что пик инфляции в стране уже был преодолен.