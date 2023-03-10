АНКАРА, 10 мар — ПРАЙМ. Посольство и торгпредство РФ в Турции выясняют обстоятельства по трудностям с оформлением торговых операций ряда российских компаний, диппредставительство находится в контакте с турецкими властями, надеется на разрешение ситуации в ближайшее время. Евросоюз почти исчерпал возможности введения санкций, заявил Боррель

Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на логистические компании России сообщила о блокировке Турцией транзита санкционных грузов по параллельному импорту в РФ.

"В настоящее время посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний. Находимся в контакте с турецкими властями. Надеемся на разрешение ситуации в ближайшие сроки", — говорится в заявлении посольства РФ.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.