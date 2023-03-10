МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. На заседании в пятницу Банк Японии оставил в силе крайне мягкую денежно-кредитную политику и воздержался от коррекции вызывающей критику программы управления кривой доходности (YCC), не исключив ее коррекции новым руководством банка, которое займет посты в апреле. ЦБ Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

Это решение было ожидаемым, но оно спровоцировало снижение иены и доходности в Японии, так как некоторые инвесторы все же надеялись, что уходящий в отставку управляющий Харухико Курода на прощание скорректирует YCC.

Ниже приведены некоторые заявления Куроды на пресс-конференции по итогам заседания.

ЗАРПЛАТЫ И ИНФЛЯЦИЯ

"Наблюдаются изменения выражаемых компаниями и профсоюзами мнений перед весенними переговорами о зарплатах. Мы надеемся, что это приведет к позитивным переменам, которые изживут укоренившееся в Японии представление о том, что зарплаты и инфляция не будут расти".

"На это может потребоваться время, но все-таки достижение устойчивого уровня инфляции в 2% в Японии возможно". Парламент Японии утвердил кандидатуру нового главы ЦБ

"Наблюдаются признаки изменения укоренившегося представления о том, что что зарплаты и цены не будут расти сильно. Это проявляется в росте инфляционных ожиданий. Возможно, Япония приближается к тому, чего стремился достичь центральный банк: уровню инфляции в 2% при поддержке роста зарплат. Но в экономике сохраняются различные неопределенности. Поэтому пока важно продолжать масштабное стимулирование, чтобы поддержать усилия компаний, направленные на повышение зарплат".

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ СМЯГЧЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

"Банк Японии принимал различные меры для ослабления побочных эффектов смягчения денежно-кредитной политики. Могу сказать, что плюсы нашей мягкой политики значительно перевесили ее минусы".

ВЫХОД ИЗ КРАЙНЕ МЯГКОЙ ПОЛИТИКИ

"Пока преждевременно обсуждать выход из крайне мягкой политики. Условия сочетания изменений процентных ставок и баланса центрального банка и их порядок будут зависеть от состояния экономики и динамики цен".

"Мы ожидаем, что ко второй половине текущего финансового года инфляция опустится ниже установленного нами целевого уровня, а потом опять ускорится. Поэтому рано решать, может ли Банк Японии выходить из мягкой политики на этом этапе". Банк Японии завершит программу YCC в 2023 году, считают экономисты

ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАРПЛАТАХ

"Итоги переговоров о зарплатах, в том числе размер повышения базовой оплаты труда, критически важен для достижения Японией позитивного зарплатно-инфляционного цикла. Но мы рассматриваем не единичные данные, а механизм, который движет экономикой и ценами. Он и определяет наши прогнозы".

ОБ ИСКАЖЕНИИ РЫНКА

"После нашего январского заседания кривая доходности стала относительно гладкой. Но мы не считаем, что искажение полностью устранено. Пока наблюдается некоторое ухудшение работы рынка".

"Рынки привыкли к тому, что политика YCC предусматривала отклонения доходности 10-летних облигаций от целевого уровня на 25 базисных пунктов вверх или вниз. Поэтому потребуется время на стабилизацию рыночного ценообразования в соответствии с нашими новыми правилами. Мы ожидаем постепенного улучшения работы рынка с использованием различных инструментов". В Японии возник крупнейший с 1985 года дефицит баланса по текущим операциям

КАК БАНК ЯПОНИИ ОПРЕДЕЛИТ, ЧТО ВОСПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВОМ ДИНАМИКИ ЦЕН ЯВНО ИЗМЕНИЛОСЬ

"Рост зарплат — очень важный фактор. Но при определении параметров денежно-кредитной политики центральной банк всесторонне оценит механизм перемен, а также перспективы динамики цен и зарплат. Рост зарплат — не единственный фактор, который мы учитываем при формировании денежно-кредитной политики.

"Инфляционные ожидания усиливаются, а рост зарплат немного ускорился. Также наблюдаются некоторые позитивные признаки перед весенними переговорами о зарплатах. Но нам необходимо еще немного понаблюдать за изменениями, чтобы определить, вышла ли Япония полностью из дефляции. Для определения перспектив важно всесторонне оценить зарплаты, цены и экономические механизмы".