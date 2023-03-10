МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал в пятницу, что последние данные указывают на силу фундаментальных показателей британской экономики. "Сплошной самообман". В Британии предупредили о медленной смерти Европы

"Я действительно думаю, что фундаментальные показатели экономики сильны", — сказал Сунак журналистам во время визита в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Если посмотреть на некоторые из данных, которые выходили в феврале… они все содержат обнадеживающие признаки того, что дела идут лучше, чем люди опасались, что настроения улучшаются, а доверие возвращается", — отметил он.

Сунак сказал, что стоимость заимствований снизилась после стремительного роста в прошлом году, спровоцированного заявлением бывшего премьер-министра Лиз Трасс и министра финансов ее правительства Квази Квартенга о планируемом крупномасштабном понижении налогов без разъяснения источников финансирования этой меры.

"Все это позитивные сигналы, — сказал Сунак. — Они показывают, что наш план работает, что он был правильным, и что нам следует его придерживаться".

"Что касается всего остального, пусть об этом расскажет министр финансов на следующей неделе", — добавил он.

На следующей неделе, в среду, министр финансов Великобритании Джереми Хант представит новый бюджет. Аналитики полагают, что он не будет объявлять о значительных изменениях в налогообложении или государственных расходах, оставив себе пространство для налогово-бюджетного маневрирования ближе к очередным общенациональным выборам, которые должны состояться в 2024 году.