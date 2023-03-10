МИНСК, 10 мар — ПРАЙМ. В нынешнем году белорусская экономика демонстрирует восстановительную динамику, заявил в пятницу министр экономики республики Александр Червяков. В Венгрии посоветовали Европе поучиться экономическому патриотизму у США

"2023 год, конечно, уже имеет определенные тенденции. Мы продолжаем работать в условиях санкционного давления. Двадцать пять процентов экономики напрямую подвержено ограничениям. А косвенно если рассматривать, практически все отрасли находятся под санкционным давлением. Тем не менее, в этих условиях экономика демонстрирует восстановительную динамику", — цитирует Червякова Белта.

По словам министра, белорусская промышленность каждый месяц будет прирастать. Позитивное влияние на работу промышленности оказывают такие отрасли как машиностроение, пищевая промышленность и микроэлектроника.

"Мы видим, прирастает сельское хозяйство. У нас восстановилась строительная отрасль. В целом, если оценивать экономику по первому кварталу, мы видим, что восстановительная динамика продолжится. Наша оценка — первый квартал — ВВП составит порядка 98% и выше. К марту мы уже восстановим экономику и дальше будет уже восстановительный рост в положительной зоне", — выразил уверенность Александр Червяков.

Ранее в пятницу на заседании правительства глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что темпы снижения ВВП республики еще высоки и надо исправлять ситуацию.

По итогам прошлого года ВВП Белоруссии сократился на 4,7%. Власти республики планировали на 2022 год рост экономики на 2,9%. В августе Лукашенко на фоне западных санкций и снижения ВВП республики отмечал, что экономика страны по итогам 2022 года может сработать не хуже, чем в предыдущем. Правительство Белоруссии заявило, что намерено выполнить эту задачу, и отмечало во втором полугодии восстановительные тенденции в экономике. В январе-июле падение ВВП Белоруссии составляло 5,2%, в январе-августе — 4,9%, в январе-сентябре — 4,7%. ВВП Белоруссии в 2021 году вырос на 2,3%.

ВВП Белоруссии в январе этого года снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В конце ноября Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП на 3,8%