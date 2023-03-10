МИНСК, 10 мар — ПРАЙМ. Использованный в 2022 году мобилизационный подход в экономике Белоруссии себя оправдал, ключевые отрасли адаптировались к сложившимся условиям, заявил в пятницу премьер-министр республики Роман Головченко. Лукашенко поручил исправить ситуацию с ВВП Белоруссии

"В работе реального сектора сохраняем оправдавший себя мобилизационный подход 2022 года. Итоги января свидетельствуют, что ключевые отрасли экономики адаптировались к сложившимся условиям. Минпром сработал на уровне 104,9%, "Беллегпром" — 105,5%, "Белнефтехим" — 102,5%, "Белгоспищепром" — 124,9%. По оперативным данным, индекс физического объема промпроизводства за 2 месяца увеличился еще на 2,3 процентного пункта и составил 98,2%", — цитирует Головченко информагентство Белта.

"В целом по январю снижение ВВП технически обусловлено высокой базой января 2022 года по отдельным отраслям. Такая же тенденция будет наблюдаться по результатам февраля. В марте выйдем на темпы выше 100%", — спрогнозировал белорусский премьер.

Ранее в пятницу на заседании правительства глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что темпы снижения ВВП республики еще высоки и надо исправлять ситуацию. В Белоруссии заявили о восстановлении экономики страны

По итогам прошлого года ВВП Белоруссии сократился на 4,7%. Власти республики планировали на 2022 год рост экономики на 2,9%. В августе Лукашенко на фоне западных санкций и снижения ВВП республики отмечал, что экономика страны по итогам 2022 года может сработать не хуже, чем в предыдущем. Правительство Белоруссии заявило, что намерено выполнить эту задачу, и отмечало во втором полугодии восстановительные тенденции в экономике. В январе-июле падение ВВП Белоруссии составляло 5,2%, в январе-августе — 4,9%, в январе-сентябре — 4,7%. ВВП Белоруссии в 2021 году вырос на 2,3%.

ВВП Белоруссии в январе этого года снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В конце ноября Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП на 3,8%.