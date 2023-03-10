МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Американский посол в Будапеште Дэвид Прессман призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отвернуться от России и укрепить связи с Западом, определяя свое будущее, сообщило агентство Bloomberg. Запад повысит санкционное давление на Китай, считает Лавров

"Венгрия подошла к важному моменту в определении своего будущего пути… Пришло время укрепить отношения между Венгрией и ее трансатлантическими союзниками и партнерами", — сказал дипломат, подчеркнув, что Будапешт в данный момент стоит на перепутье.

По его словам, Орбану пришло время отвернуться от России.

В четверг венгерский премьер заявил, что страна заинтересована в сохранении связей с Россией, но не уверена в возможности такого варианта.

Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в пять-десять раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД старны Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.

Власти Венгрии неоднократно жестко высказывались об антироссийских санкциях, особенно в сфере энергетики. Так, еще в мае премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции против российских энергоносителей будут равносильны "атомной бомбе, сброшенной на экономику Венгрии". Летом он признавался, что "поначалу думал, что мы выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она теперь везде задыхается".