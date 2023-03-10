МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале текущего года снизилось на 65,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,9 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Международные резервы России сократились на 0,4 процента к 3 марта

"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе — феврале 2023 года составил 12,9 миллиарда долларов США, снизившись на 65,9% относительно показателя соответствующего периода 2022 года", — говорится в сообщении регулятора.

Согласно материалам ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале 2022 года составил 37,7 миллиарда долларов.