ТУНИС, 10 мар — ПРАЙМ. Иран и Саудовская Аравия активируют договоренности в сфере безопасности, торговли, экономики и инвестиций, сказано в тексте заявления, опубликованного саудовским агентством SPA. Страны-участницы INSTEX прекратят действие механизма для расчетов с Ираном

Отмечается, что страны подписали при посредничестве Китая соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства.

"Они (Тегеран и Эр-Рияд) согласились активировать соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное 17.04.2001, и соглашение о сотрудничестве в области экономики, торговли и инвестиций", — сказано в тексте тройственного соглашения.

Отмечается, что совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине.

Кроме того, согласно документу, Тегеран и Эр-Рияд условились уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.

"Включают в себя (соглашение) их подтверждение к взаимному уважению суверенитета двух стран, а также к невмешательству в дела друг друга" — сказано в тексте тройственного соглашения.

Отмечается, что совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. В документе сказано, что главы МИД Ирана и Саудовской Аравии намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения.

Дипотношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.