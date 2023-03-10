МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Безработица в США в феврале выросла до 3,6% с уровня января в 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 311 тысяч, следует из данных министерства труда страны. Аналитики ждут сохранения показателя безработицы в США на уровне января

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали, что безработица останется на уровне января. Увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на 205 тысяч.

Министерство при этом пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в январе, сократив показатель до 504 тысяч с 517 тысяч.

Сообщается также, что почасовая заработная плата в стране за февраль выросла на 0,2%, или на 0,8 доллара, и составила 33,09 доллара, а в годовом выражении ее рост составил 4,6%.

Безработица в США в апреле 2020 года в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.