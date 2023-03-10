МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Потребительские цены в Белоруссии в феврале по сравнению с январем выросли на 1,3%, а инфляция в годовом исчислении составила 11,7%, сообщается в пятницу на сайте национального статкомитета страны. Годовая инфляция в Молдавии в феврале достигла 26 процентов

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023 года составил 101,3%, с декабрем 2022 года — 102%", — говорится в сообщении. Потребительские цены в феврале этого года по сравнению с февралем 2022 года выросли на 11,7%.

"Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023 года составил 100,5%, с декабрем 2022 года — 100,7%", — говорится в сообщении.

В том числе цены на продовольственные товары в феврале по сравнению с январем выросли на 1,1%, по сравнению с декабрем 2022 года — на 2,3%, по сравнению с февралем 2022 года — на 13,3%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,5%, 0,7% и 12,8% соответственно. Тарифы на услуги в феврале по сравнению с январем увеличились на 2,7%, по сравнению с декабрем 2022 года — на 3,4%, по сравнению с февралем 2022 года — на 7,4%.

Инфляция в Белоруссии по итогам 2022 года составила 12,8%, что выше первоначального прогноза властей: планировалось удержать ее на уровне 6%. На 2023 год власти Белоруссии запланировали инфляцию в размере 7-8%.