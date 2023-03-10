МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Упрощение таможенных процедур позволило ввезти в Россию в 2022 году 7,2 миллиона тонн товаров для обеспечения жизненно важных потребностей населения на сумму 31,2 миллиарда долларов, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. Центробанк определил требования к расчету величины обязательств НПФ

"После упрощения таможенных формальностей ввезено 7,2 миллиона тонн товаров для обеспечения жизненно важных потребностей населения и создания условий для сохранения производственной деятельности на сумму 31,2 миллиарда долларов", — говорится в сообщении ФТС по итогам заседания коллегии ведомства, на которой были подведены итоги работы службы за 2022 год.

В сообщении ведомства также добавляется, что в результате перенастройки системы управления рисками в два раза по сравнению с предыдущим годом сокращен объем контрольных операций в отношении приоритетного импорта и товаров, перемещаемых добросовестными организациями. "Упрощение ввоза товаров, к которым применяются меры технического регулирования, позволило выпустить 105 тысяч партий товаров общим весом 241 тысяч тонн", — отмечается в сообщении.

При этом, как отметил врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов, слова которого приводятся в сообщении, таможня активно участвовала в реализации 17 пунктов правительственного плана по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

"Наша задача – максимально облегчить и упростить движение товаров по цепочкам поставок, создать комфортные условия для бизнеса, перенастраивающего свою логистику в интересах российской экономики", — сказал Давыдов.