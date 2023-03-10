ФТС: в Россию в 2022 году получилось ввезти 7,2 миллиона тонн товаров
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Упрощение таможенных процедур позволило ввезти в Россию в 2022 году 7,2 миллиона тонн товаров для обеспечения жизненно важных потребностей населения на сумму 31,2 миллиарда долларов, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
"После упрощения таможенных формальностей ввезено 7,2 миллиона тонн товаров для обеспечения жизненно важных потребностей населения и создания условий для сохранения производственной деятельности на сумму 31,2 миллиарда долларов", — говорится в сообщении ФТС по итогам заседания коллегии ведомства, на которой были подведены итоги работы службы за 2022 год.
В сообщении ведомства также добавляется, что в результате перенастройки системы управления рисками в два раза по сравнению с предыдущим годом сокращен объем контрольных операций в отношении приоритетного импорта и товаров, перемещаемых добросовестными организациями. "Упрощение ввоза товаров, к которым применяются меры технического регулирования, позволило выпустить 105 тысяч партий товаров общим весом 241 тысяч тонн", — отмечается в сообщении.
При этом, как отметил врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов, слова которого приводятся в сообщении, таможня активно участвовала в реализации 17 пунктов правительственного плана по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.
"Наша задача – максимально облегчить и упростить движение товаров по цепочкам поставок, создать комфортные условия для бизнеса, перенастраивающего свою логистику в интересах российской экономики", — сказал Давыдов.
https://1prime.ru/state_regulation/20230310/840033074.html