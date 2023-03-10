МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России в феврале замедлилась до 0,46% с 0,84% январе, в годовом выражении — до 10,99% с 11,77% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. Импорт газа из России в Испанию вырос на 150 процентов в феврале 2023 года

"В феврале 2023 года по сравнению с январем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,46%, по сравнению с декабрем 2022 года – 101,3%", — говорится в документе.

В годовом выражении рост цен в феврале составил 10,99% против 11,77% в прошлом месяце.

Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в феврале в месячном выражении замедлилась до 0,79% после 1,32% в январе; при этом без плодоовощной продукции продовольственные товары подешевели на 0,03%. В годовом выражении рост цен на продовольствие составил 9,33%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подешевели на 0,08%; в годовом выражении — рост на 11,22%. Услуги прибавили 0,72% к январю; рост год к году — на 13,01%.

Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,6% и более зафиксирован в 28 субъектах РФ. В наибольшей степени в Республике Калмыкия (на 1,2%) в связи с удорожанием продуктов питания – на 2,4%.

В документе также указано, что статистика по инфляции за февраль приведена без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в марте-апреле планирует представить обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил свой среднесрочный прогноз в феврале, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Продовольственная инфляция в РФ в феврале 2023 года в месячном выражении снизилась до 0,79% с 1,32% январе, в годовом выражении — замедлилась до 9,33% с 10,16% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.

Непродовольственные товары в феврале по сравнению с январем подешевели на 0,08%, а по сравнению с февралем прошлого года — подорожали на 11,22%. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие за февраль снизились на 0,03%, а в годовом выражении — выросли на 10,12%. Цены на плодоовощную продукцию в феврале выросли на 6,69% по сравнению с январем, а за период с февраля 2022 года — на 3,44%.

Согласно данным статведомства, продукты питания в феврале подорожали на 0,87% в месячном выражении и на 9,57% — в годовом. Из приведенных в отчете позиций больше всего в феврале подорожала плодоовощная продукция (на 6,69%). Далее, с большим отставанием, идут куриные яйца (плюс 2,56%) и мороженая неразделанная рыба (плюс 0,4%).

Статведомство отмечает, что в феврале значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции: например, цены на репчатый лук выросли на 34,2%, помидоры стали дороже на 15,2%, огурцы — на 7,1%, виноград – на 13,7%, а бананы и груши – на 11,5% и на 7,5%. Цены на лимоны снизились на 4,9%, на грибы – на 1,5%, на орехи – на 0,5%.

Сильнее всего подешевели крупы с бобовыми (на 1,82%), мясо кур (минус 1,42%) и макаронные изделия (на 0,93%). Также из продовольственных товаров подешевели крупа гречневая и манная (минус 3,5% и минус 2,6%), горох и фасоль – на 2,3%, пшеничная мука – на 2,2%, овсяная и перловая крупы — на 2%. Цена на какао и кофе снизилась на 1,6% и на 1,3%, свинина (кроме бескостного мяса), вермишель, черный и зеленый чай подешевели на 1%.