МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 28 февраля по 6 марта оказалась нулевой после дефляции в 0,02% неделей ранее, с начала года цены выросли на 1,3%, сообщил Росстат. Курс евро поднялся выше 81 рубля впервые с апреля 2022 года

Исходя из статистики ведомства, нулевая динамика стала следствием снижения цен на плодоовощную продукцию, прежде всего — на огурцы (подешевели на 14,22%).

"За период с 28 февраля по 6 марта 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,00%, с начала марта – 100,00%, с начала года – 101,30%", — говорится в сообщении статведомства.

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию ускорили снижение в среднем до 2% с 0,8% на предыдущей отчетной неделе. В частности, на неделе с 28 февраля по 6 марта огурцы подешевели на 14,2%, картофель — на 2,1%, капуста — на 0,6%. В то же время цены на помидоры выросли на 5,8%, бананы — на 1,6%, лук — на 1%, свеклу и яблоки — на 0,4%, морковь — на 0,2%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано лишь по 6 наименованиям. Сильнее всего подешевела гречка — на 1,4%. Также снизилась цена на мясо кур — на 0,64%, свинину — на 0,43%, сосиски — на 0,14%, пшено — на 0,11%. Полукопченая и варено-копченая колбаса стали дешевле на символические 0,01%. Цена на питьевое цельное пастеризованное молоко не изменилась.

Подорожали 26 наименований продуктов, сильнее всего чай — на 1,08%, яйца — на 0,92%, сухие молочные смеси для детского питания — на 0,76%, мука — на 0,63%, овощные консервы для детского питания — на 0,55%. Продолжил дорожать сахар (третью неделю подряд) — он вырос в цене на 0,47%.

Кроме того, подорожали: баранина — на 0,4%, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сметана, печенье, рис — на 0,3%, мороженая рыба, сливочное и подсолнечное масло — на 0,2%, вареные колбасы, мясные консервы для детского питания, маргарин, творог, хлеб ржаной, вермишель — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидируют по росту цен зубные пасты — подорожали на 0,39%, стиральный порошок — на 0,3%, спички — на 0,13%, бумага туалетная и женские гигиенические прокладки — на 0,1%. В то же время детские бумажные подгузники подешевели на 0,44%, зубные щетки и шампунь — на 0,36% и 0,35% соответственно, корма сухие для домашних животных — на 0,1%.

Цены на телевизоры и смартфоны продолжили снижаться — на 1,26% и 0,9% соответственно, а вот электропылесосы подорожали на 0,48%. Стоимость нового отечественного автомобиля за отчетный период выросла на 0,74%, иностранного — снизилась на 0,01%. Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо — снизились на 0,2%.

Росстат за период с 28 февраля по 6 марта зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе на мазь "Левомеколь" (0,91%), поливитамины (0,83%), аллохол (0,41%), анальгин (0,4%) и другие. При этом препарат от кашля "Ренгалин", валидол и корвалол подешевели.

Снижение стоимости полета в салоне экономического класса замедлилось до 0,27% с 3,7% на предыдущей отчетной неделе.