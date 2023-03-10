МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Численность населения РФ с денежными доходами ниже границы бедности в 2022 году составила 15,3 миллиона человек или 10,5% населения, следует из предварительных данных Росстата. Инфляция в России в феврале замедлилась до 0,46 процента

Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции. Как следует из данных Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года составила 11 329 рублей. В четвертом квартале прошлого года значение границы бедности составило 13 762 рубля; а по итогам года — 13 545 рублей (рост на 19,56% к четвертому кварталу 2020 года).

В первом квартале 2022 года численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности составила 20,9 миллиона человек или 14,3%; во втором квартале — 17,6 миллиона человек или 12,1%; в третьем — 15,3 миллиона человек или 10,5%; в четвертом — 11,6 миллиона человек или 7,9%. По сравнению с третьим кварталом 2022 года снизилась на 3,7 миллиона человек или на 2,6 процентных пункта. Росстат пишет, что основная причина – рост среднедушевых номинальных денежных доходов населения, в том числе за счет увеличения объемов социальных выплат; целевой адресной поддержки государства, а также рост оплаты труда и средних зарплат и доходов от предпринимательской деятельности.

В 2022 году в стране насчитывалось 15,3 миллиона граждан, проживающих за чертой бедности против 16 миллионов годом ранее. "Сокращение уровня бедности связано с ростом социальных выплат и реализацией адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также с ростом заработных плат, пенсий и иных видов доходов", — прокомментировали в статведомстве данные 2022 года.

В документе также указано, что данные представлены без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.