МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже 10% впервые за год — на 6 марта она составила 9,43% против 11,01% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Росстат оценил число россиян с доходами ниже границы бедности в 2022 году

Последний раз инфляция ниже 10% регистрировалась в России по данным на конец февраля прошлого года и была на уровне 9,15%, при этом уже на 4 марта 2022 года рост цен ускорился до 10,42%, после чего продолжился и достиг пика в апреле.

"На неделе с 28 февраля по 6 марта 2023 года цены не изменились (0,00%). В годовом выражении рост цен замедлился до 9,43% в годовом выражении", — отмечается в обзоре министерства.

Как указано в документе, за неделе с 28 февраля по 6 марта продолжилось снижение цен на продовольственные товары за счет продолжающегося удешевления плодоовощной продукции, на остальные продукты питания рост цен возобновился умеренными темпами (0,05%).

"В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,06% на фоне удорожания легковых автомобилей отечественной марки. В секторе услуг рост цен также возобновился после дефляции на прошлой неделе (0,10%) на фоне удорожания санаторно-оздоровительных услуг и замедления снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы", — добавили в Минэкономразвития.