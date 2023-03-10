МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Рождаемость в России в январе 2023 года выросла на 0,4% в годовом выражении впервые с ноября 2021 года, свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства, в январе текущего года на свет появились 104 199 младенцев против 103 782 в январе прошлого года (больше на 417 новорожденных, или на 0,4%). Последний раз рождаемость в РФ росла в ноябре 2021 года, тогда она выросла, по данным Росстата, на 1,8% год к году.

Смертность в январе также снизилась — на 12,7% год к году (число умерших составило 168 418 человек против 192 952 в январе 2022 года).

Таким образом, естественная убыль населения России в январе 2023 года составила 64,2 тысячи человек против 89,2 тысячи человек за январь 2022 года (снижение почти на 28% в годовом выражении).