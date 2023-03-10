МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в 2022 году выросли на 4,6%, в четвертом квартале их рост составил 3,3% год к году, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата.

В номинальном выражении объем инвестиций за январь-декабрь составил 27,865 триллиона рублей.

В четвертом квартале 2022 года инвестиции выросли на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в номинальном выражении их объем составил почти 11,25 триллиона рублей.

Статистическое ведомство в пятницу опубликовало обновленные данные по динамике инвестиций в России в 2021-2022 годах. В соответствии с ними инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2022 года выросли на 13,8% в годовом выражении (против прежней оценки в 12,8%); во втором — на 3,3% (против 4,1%); в третьем — на 2,3% (против 3,1%). В 2021 году рост инвестиций составил 8,6% (уровень роста уточнен с прежней оценки в 7,7%).

Динамика инвестиций в России в 2022 году оказалась значительно выше ожиданий властей. Так, министерство экономического развития в текущей версии прогноза, подготовленной в сентябре, ожидало снижения показателя по итогам года на 2%.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в конце лета объяснял рост капиталовложений тем, что бизнес вместо того, чтобы бросить инвестиции, наоборот стремится завершить те программы и проекты, которые возможно.