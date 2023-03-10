Канада запретила импорт из России алюминия, железа и стали
Канада запретила импорт из России алюминия, железа и стали, а также изделий из них
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ВАШИНГТОН, 10 мар — ПРАЙМ. Канада запретила импорт из России алюминия, железа и стали, а также изделий из них, объявило правительство страны.
"Сталь и алюминий – импорт 3.14 (1) Любому лицу в Канаде или любому канадцу за пределами Канады запрещается импортировать, приобретать или вступать во владение любым товаром, указанным в колонке 1 списка 11 из России или у любого лица в России", — сказано в уведомлении.
Обновленный список содержит, в частности, железо и сталь, алюминий и изделия из него.