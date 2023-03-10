ВАШИНГТОН, 10 мар — ПРАЙМ. Канада запретила импорт из России алюминия, железа и стали, а также изделий из них, объявило правительство страны. Инвестиции в России в 2022 году выросли на 4,6 процента

"Сталь и алюминий – импорт 3.14 (1) Любому лицу в Канаде или любому канадцу за пределами Канады запрещается импортировать, приобретать или вступать во владение любым товаром, указанным в колонке 1 списка 11 из России или у любого лица в России", — сказано в уведомлении.

Обновленный список содержит, в частности, железо и сталь, алюминий и изделия из него.