МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии, а товарооборот двух стран за неполный 2022-2023 финансовый год достиг рекордных 39,8 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии. Россия и Индия договорились об увеличении числа авиарейсов

Согласно данным министерства, по итогам десяти месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончится в марте 2023 года, Россия занимает пятую строчку в списке основных торговых партнеров Индии.

Это произошло впервые с конца 1990-х годов, когда Индия начала вести такую статистику. В предыдущем финансовом году (с апреля 2021 по март 2022 года) Россия была на 25-й позиции, а самый лучший уровень показала в 1997-1998 финансовом году, когда занимала 16-ю позицию.

Улучшение российских позиций произошло за счет резкого роста товарооборота двух стран: если в прошлом финансовом году он составлял лишь 13,1 миллиарда долларов, то за десять месяцев текущего финансового года (с апреля 2022 года по январь 2023 года) достиг 39,8 миллиарда долларов. При этом Индия экспортировала за это время в Россию товаров на 2,5 миллиарда долларов, а импортировала — на 37,3 миллиарда долларов. В результате дефицит торгового баланса Индии составил 34,8 миллиарда долларов.

Крупнейшими торговыми партнерами Индии в текущем финансовом году также стали США с торговым оборотом в 108,4 миллиарда долларов, Китай (95,9 миллиарда долларов), ОАЭ (70,2 миллиарда долларов) и Саудовская Аравия (44,3 миллиарда долларов). При этом у Индии дефицит торгового баланса со всеми крупнейшими партнерами, кроме США — им страна экспортирует товаров на 22,6 миллиарда долларов больше, чем импортирует.