Медведев прокомментировал идею Киева переименовать Россию в Московию
Медведев: Украину можно назвать "Свинским Бандера-рейхом" в ответ на переименование России
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на идею Киева переименовать Россию в Московию предложил назвать Украину Schweinisch Bandera-Reich ("Свинский Бандера-рейх").
"Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!" — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру страны Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию.