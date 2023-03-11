МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на идею Киева переименовать Россию в Московию предложил назвать Украину Schweinisch Bandera-Reich ("Свинский Бандера-рейх"). "Унылое...": Медведев высмеял версию США о подрыве "Северных потоков"

"Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!" — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру страны Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию.