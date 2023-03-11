ДУШАНБЕ, 11 мар — ПРАЙМ. Таджикистан предложил Катару создать совместный таджикско-катарский инвестиционный фонд и совет предпринимателей двух стран, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства экономического развития и торговли Таджикистана. Индия и США подписали пакт о партнерстве в сфере поставок полупроводников

"Таджикистан предложил Катару создать совместный таджикско-катарский инвестиционный фонд и совет предпринимателей двух стран для активизации связей частного сектора и укрепления двустороннего сотрудничества", — сказал собеседник агентства.

По его словам, данное предложение было озвучено главой минэкономразвития и торговли Завки Завкизода в Дохе на встрече с министром торговли и промышленности Катара Хамад бин Касимом аль-Абдуллой Аль Тани.

"Создание совета предпринимателей и совместного инвестиционного фонда связано с выполнением указаний и поручений высших руководителей обеих стран, расширением торгово-экономических связей, инвестированием и реализацией двусторонних проектов", — сообщили в пресс-службе. Решетников назвал туристический рынок Таджикистана перспективным

По словам собеседника агентства, стороны подчеркнули необходимость активизации сотрудничества с частным сектором и его действенной роли в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

"Министры договорились в кратчайшие сроки провести очередное заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ожидается, что в рамках заседания будут рассмотрены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сферах инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, создания совместных промышленных предприятий, торговли и услуг, экспорта товаров и продукции", — отметил он.

Завкизода предложил катарскому министру посетить Таджикистан с официальным визитом, что было принято.