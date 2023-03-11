МИНСК, 11 мар — ПРАЙМ. Экономика Белоруссии в 2022 году в целом успешно справилась с вызовами внешнего санкционного давления, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. Польша наложит санкции на сотни граждан Белоруссии

"Уже в декабре прошлого года мы вышли на реальный плюс по доходам населения, эта тенденция сохранилась и в январе этого года. Пенсии не упали. Все элементы социального контракта выполняются безоговорочно. Все это доказывает, что экономика в целом справлялась с вызовами", — отметил Головченко в субботнем эфире телеканала "Беларусь 1".

Говоря о состоянии различных отраслей экономики в условиях санкций, глава белорусского правительства констатировал, что ситуация неоднородная: те отрасли, которые попали под самые жесткие санкции, под прямое блокирующее влияние — а это порядка 25% экономики — продолжают испытывать определенные трудности.

"Не так просто "переключить рубильник" и чтобы все, условно говоря, поплыло в другую сторону по тем же ценам и с той же эффективностью. Нам было отведено 9-10 месяцев на то, чтобы разрулить основные вопросы и не позволить сбыться прогнозам международных организаций. Замечу, что мы сработали лучше, чем самые оптимистичные их прогнозы", — отметил премьер-министр Белоруссии.

Головченко констатировал, что в стране по итогам года было допущено "проседание" по ВВП из-за беспрецедентного внешнего давления на страну. Однако, с другой стороны, в Белоруссии получены неплохие финансовые результаты. "Рентабельность продаж по экономике — рекордная за 10 лет. 80% заблокированного экспорта было переориентировано на другие страны. У нас исторически лучшее сальдо внешней торговли. Существенно повысилась операционная прибыль предприятий. Что важно, предприятия смогли использовать лишние деньги для того, чтобы погасить существенную часть своей задолженности. Суммарная долговая нагрузка снизилась", — перечислил достижения глава белорусского правительства.

Кроме того, все реализуемые Белоруссией совместно с Россией проекты импортозамещения находятся на еженедельном контроле и будут выполнены в срок, заверил премьер.

Главы минфинов РФ и Белоруссии в ноябре подписали межправительственное соглашение о выделении Минску кредита на импортозамещающие проекты. Такие интеграционные проекты направлены в том числе на реализацию договоренностей по проведению единой промышленной политики с целью замещения критического импорта.

"Сейчас у нас 18 таких проектов. График еженедельно на контроле. Где-то уже идут закупки оборудования, где-то конкурсы проводятся, где-то уже осуществляется подготовка производства. Все проекты будут реализованы в те сроки, которые для них определены", — рассказал Головченко.

Белорусский премьер отметил, что часть проектов, которые реализуются с помощью кредитных ресурсов РФ, направлена на "выращивание чемпионов" — получение технологий, на базе которых можно развить компетенции, достичь нового технологического уровня и добиться очень высокого результата в той или иной сфере. В первую очередь речь идет о микроэлектронике. "У нас есть план заниматься не только выпуском изделий микроэлектроники, но и строить собственное электронное машиностроение", — сообщил политик.