МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Выход экономики России на устойчивые темпы экономического роста позволит снизить уровень бедности в стране ещё сильнее, усилия властей в решении этой проблемы необходимо продолжать, полагает юрист Key Consulting Group Ангелина Севостьянова. Путин пословицей прокомментировал санкции Запада

В пятницу, 10 марта, Росстат сообщил, что число россиян с доходами ниже границы бедности оказалось на минимальном уровне с 90-х годов — 15,3 миллиона человек или 10,5% от численности населения. На сайте статистического ведомства можно найти информацию о группе населения с денежными доходами ниже границы бедности, начиная с 1992 года. Так, в абсолютном выражении в 1992 году насчитывалось 49,3 миллиона человек, проживающих за чертой бедности (или 33,5% от общей численности населения). Близкие к данным за 2022 год значения численности населения, проживающего за чертой бедности, отмечались в 2012 и 2013 годах — и составляли 15,4 и 15,5 миллиона человек соответственно (или 10,7% и 10,8% от общей численности населения).

По словам Севостьяновой, тенденция снижения уровня бедности в России с 1992 по 2022 год обусловлена целым рядом факторов, в том числе экономическим ростом, социальной политикой и улучшением ситуации на рынке труда.

"После экономического кризиса 1990-х годов Россия пережила период устойчивого экономического роста в 2000-х годах, что способствовало снижению уровня бедности… Улучшения на рынке труда проявились в повышении заработной платы и создании рабочих мест, также поспособствовали снижению уровня бедности. Кроме того, проводится активная политика по обеспечению переквалификации тех профессий, которые уже устарели и не востребованы", — полагает эксперт.

Она отметила, что дальнейшее сокращения числа бедных в России будет зависеть от разных составляющих.

"Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на мировую экономику, и Россия не осталась в стороне. Однако правительство приняло различные меры по поддержке физических и юридических лиц, пострадавших от пандемии, включая денежные переводы и субсидии. Если эти меры будут и дальше эффективными, мы можем увидеть дальнейшее снижение уровня бедности", — сказала она.

"Насколько может снизиться показатель бедности будет зависеть от различных факторов, таких как экономический рост, состояние рынка труда и социальная политика. Если в России продолжится устойчивый экономический рост, уровень бедности может снизиться еще больше", — добавила Севостьянова.

Юрист также указала, что существуют также пределы снижения уровня бедности, поскольку некоторые люди могут столкнуться со структурными барьерами для доступа к занятости и социальным программам. "Тем не менее, усилия по решению проблемы бедности в России должны быть продолжены, а политикам следует изучить пути содействия инклюзивному росту и снижению неравенства", — подчеркнула эксперт.