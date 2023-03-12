МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. План мероприятий адаптации к изменениям климата до 2028 года будет подготовлен правительством РФ до конца 2025 года, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство одобрило законопроекты о нефти и газе

"План мероприятий третьего этапа адаптации к изменениям климата на период до 2028 года будет подготовлен до конца 2025 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, к этому же сроку создадут специальный информационный ресурс со сценариями изменений климата на территории РФ. Как уточнили в пресс-службе, этот ресурс будет включать климатические характеристики и различные сценарии изменения климата для каждого региона, на его основе будет проведена оценка возможного экономического ущерба от погодных воздействий и составлен сводный перечень климатически уязвимых объектов.

Помимо этого для развития системы управления климатическими рисками планируется составить перечень существующих и перспективных данных, получаемых с помощью космических аппаратов. "Газпром нефть" продолжит развивать технологии в нефтепереработке

Кабмин утвердил национальный план мероприятий адаптации к глобальным изменениям климата до 2025 года. Разработанные ранее федеральные отраслевые и региональные планы адаптации к изменениям климата будут актуализироваться с учетом подписанного распоряжения.

Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата до 2022 года был утвержден правительством в 2019 году. В его рамках начала формироваться национальная система адаптации к изменениям климата, определены меры для защиты людей, отраслей экономики и природных объектов от негативных последствий климатических изменений, сформирован набор показателей для достижения целей адаптации к изменениям климата.